Хэй: Если Дюбуа хочет победить Усика, то должен бить по его затылку

Британский боксер-тяжеловес, экс-чемпиона по версии WBA, дал несколько советов своему соотечественникуперед боем с

«Ему не нужно драться, как Джошуа. При таком подходе Даниэль в любом случае проиграет. Если Дюбуа хочет победить Усика, то должен бить по его затылку и почкам. Далее необходимо сблизиться с ним и сыграть на преимуществе в габаритах»

26 августа Дюбуа проведет поединок в тяжелом весе против Усика. К этой встрече британец подходит на серии из четырех побед кряду. Всего в активе Даниэля 19 выигрышей и одно поражение в карьере.

Усик сейчас владеет поясами в тяжелом весе по версиям WBA-Super, WBO, IBF, IBO и The Ring. Всего на счету украинца 20 побед и ни одного поражения на профессиональном ринге.