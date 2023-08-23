Александр Усик: Мне 36 лет, но это не конец моей карьеры

Действующий чемпион мира по боксу в тяжелом весе поделился планами относительно своей профессиональной карьеры.

«Мне 36 лет, но это не конец моей карьеры. Именно сейчас начинается все самое интересное. Я боксирую уже полтора десятка лет, однако пока что не планирую уходить. Это еще не финал»

Александр впервые дебютировал на профессиональном ринге в ноябре 2013 года. За это время украинский боксер провел 20 поединков и в каждом из них победил.

Последним, кого одолел Усик, был британский боец Энтони Джошуа. Следующий поединок украинский тяжеловес проведет 26 августа против Даниэля Дюбуа.