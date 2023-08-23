ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Макс ХоллоуэйХоллоуэй подерется с «Корейским зомби», Смит встретится со Спэнном. Анонс карда UFC Singapore
  • 15:46
    • Стало известно, кого купит «Ман Сити» после неудачной попытки приобрести Пакета
  • 14:39
    • Источник: Переход Карраскаля из ЦСКА в «Динамо» может сорваться
    Все новости спорта

    Александр Усик: Мне 36 лет, но это не конец моей карьеры

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Энтони Джошуа Александр Усик
    Действующий чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик поделился планами относительно своей профессиональной карьеры.

    Александр Усик
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Усик

    «Мне 36 лет, но это не конец моей карьеры. Именно сейчас начинается все самое интересное. Я боксирую уже полтора десятка лет, однако пока что не планирую уходить. Это еще не финал»

    Александр впервые дебютировал на профессиональном ринге в ноябре 2013 года. За это время украинский боксер провел 20 поединков и в каждом из них победил.

    Последним, кого одолел Усик, был британский боец Энтони Джошуа. Следующий поединок украинский тяжеловес проведет 26 августа против Даниэля Дюбуа.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Брага» остановить «Панатинаикос»?
  • «Брага» — «Панатинаикос». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • «Астон Вилла» столкнется с проблемами?
  • «Хиберниан» — «Астон Вилла». Прогноз и ставки
  • 2.80
    •
  • Смогут ли «Мольде» и «Галатасарай» выявить сильнейшего?
  • «Мольде» — «Галатасарай». Прогноз и ставки
  • 3.45
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.86
  • Экспресс дня 23 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Брага — Панатинаикос
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Хиберниан — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  3.45
  • Прогноз на матч Мольде — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Маккаби Хайфа — Янг Бойз
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Лудогорец — Аякс
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Норшелланн — Партизан
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  3.72
  • Прогноз на матч Астана — Партизани
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Пахтакор — Насаф
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА
    БоксММАВся лента
    Баскетбол Прочие Игры