Иэн Гэрри победил Нила Мэгни единогласным решением судей

В рамках поединка полусреднего дивизиона основного карда на турнире в Бостонеодержал победу единогласным решением судей над

Таким образом, ирландский боец выиграл свой шестой поединок кряду в UFC. К этой встрече Гэрри подходил после победы нокаутом над Даниэлом Родригесом.

На данный момент Иэн занимает 13-ю позицию в рейтинге полусреднего дивизиона. 36-летний Мэгни располагается на 11-й строчке в ростере.

У Гэрри всего 13 побед в 13-ти поединках в профессиональной карьере и ни единого поражения. После окончания боя с Мэгни ирландец бросил вызов бывшему претенденту на титул Стивену Томпсону.