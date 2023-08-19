Коди Гарбрандт вызвал на поединок Шона О’Мэлли

Экс-чемпион UFC в легчайшей весовой категориив соцсетях бросил вызов нынешнему второму рейтингу их дивизиона

«О’Мэлли настолько увлечен мной, что постоянно в мой адрес кидает какие-то странные комментарии. Если хочешь подраться, то выходи в клетку. Я побью тебя после того, как Стерлинг протрет тобой полы»

Шон О’Мэлли на UFC 292 проведет поединок за титул чемпиона в легчайшем весе против Алджамейна Стерлинга. Их встреча станет главным событием вечера.

У Гарбрандта также был запланирован бой на грядущем турнире в Бостоне против одноклубника О’Мэлли Марио Баутисты. Однако за несколько дней до начала ивента Коди снялся с поединка из-за травмы.