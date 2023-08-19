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    Коди Гарбрандт вызвал на поединок Шона О’Мэлли

    Бокс/ММА ММА UFC Алджамейн Стерлинг Шон О'Мэлли
    Экс-чемпион UFC в легчайшей весовой категории Коди Гарбрандт в соцсетях бросил вызов нынешнему второму рейтингу их дивизиона Шону О’Мэлли.

    Коди Гарбрандт
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    Коди Гарбрандт

    «О’Мэлли настолько увлечен мной, что постоянно в мой адрес кидает какие-то странные комментарии. Если хочешь подраться, то выходи в клетку. Я побью тебя после того, как Стерлинг протрет тобой полы»

    Шон О’Мэлли на UFC 292 проведет поединок за титул чемпиона в легчайшем весе против Алджамейна Стерлинга. Их встреча станет главным событием вечера.

    У Гарбрандта также был запланирован бой на грядущем турнире в Бостоне против одноклубника О’Мэлли Марио Баутисты. Однако за несколько дней до начала ивента Коди снялся с поединка из-за травмы.

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