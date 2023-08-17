Порье дал согласие на третий поединок против Гейджи

Звездный легковес UFCв своих соцсетях дал согласие на третий поединок против бывшего временного чемпиона их дивизиона

«Я хочу вернуться в клетку в ближайшее время. Давайте организуем третий бой с Гейджи. У нас с ним 1:1, и мы обязательно должны закончить эту историю. Я уже дрался у него дома. Хочу, чтобы третий бой прошел в Новом Орлеане»

Первый их бой проходил в апреле 2018 года. Тогда Порье финишировал Гейджи в четвертом раунде. Реванш состоялся в июле 2023-го на турнире UFC 291.

Бой закончился во втором раунде победой нокаутом со стороны Гейджи. Благодаря данному успеху, «Хайлайт» поднялся в рейтинге легковесов UFC на вторую строчу, сместив с нее Порье.