Порье дал согласие на третий поединок против Гейджи

Дастин Порье (слева) Фото: globallookpress.com
«Я хочу вернуться в клетку в ближайшее время. Давайте организуем третий бой с Гейджи. У нас с ним 1:1, и мы обязательно должны закончить эту историю. Я уже дрался у него дома. Хочу, чтобы третий бой прошел в Новом Орлеане»
Первый их бой проходил в апреле 2018 года. Тогда Порье финишировал Гейджи в четвертом раунде. Реванш состоялся в июле 2023-го на турнире UFC 291.
Бой закончился во втором раунде победой нокаутом со стороны Гейджи. Благодаря данному успеху, «Хайлайт» поднялся в рейтинге легковесов UFC на вторую строчу, сместив с нее Порье.