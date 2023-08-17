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    Порье дал согласие на третий поединок против Гейджи

    Бокс/ММА ММА UFC Джастин Гейджи Дастин Порье
    Звездный легковес UFC Дастин Порье в своих соцсетях дал согласие на третий поединок против бывшего временного чемпиона их дивизиона Джастина Гейджи.

    Дастин Порье (слева)
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    Дастин Порье (слева)

    «Я хочу вернуться в клетку в ближайшее время. Давайте организуем третий бой с Гейджи. У нас с ним 1:1, и мы обязательно должны закончить эту историю. Я уже дрался у него дома. Хочу, чтобы третий бой прошел в Новом Орлеане»

    Первый их бой проходил в апреле 2018 года. Тогда Порье финишировал Гейджи в четвертом раунде. Реванш состоялся в июле 2023-го на турнире UFC 291.

    Бой закончился во втором раунде победой нокаутом со стороны Гейджи. Благодаря данному успеху, «Хайлайт» поднялся в рейтинге легковесов UFC на вторую строчу, сместив с нее Порье.

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