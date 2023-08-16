Перейра назвал Прохазку более легким оппонентом, чем Блахович

Бразильский боец ММА уверен , что поединок против экс-чемпиона UFC в полутяжелом весебудет для него более легким, чем встреча с

«Борьба Блаховича серьезно осложнила мне ситуацию в поединке с ним. Иржи в отличии от него любит зарубиться в стойке. Он будет открываться и пропускать удары. Для меня Прохазка гораздо проще Яна»

На турнире UFC 291 Перейра одолел Блаховича раздельным решением судей. Благодаря данной победе Алекс поднялся на третью строчку в рейтинге полутяжелого дивизиона.

В следующем поединке Перейра должен сразиться за вакантный титул с Иржи Прохазкой. Напомним, что чех в декабре 2022-го получил травму плеча и добровольно снял с себя полномочия чемпиона в весе до 93 кг.