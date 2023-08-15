Хирн: Пол и Диас показали ужасный уровень бокса

Эдди Хирн Фото: globallookpress.com
«Эти парни не смогли бы стать даже чемпионами штата. Пол и Диас показали ужасный уровень бокса. Я ожидал от Джейка победы нокаутом. Оказалось, что у него нет ни удара, ни бойцовского интеллекта»
Выставочный боксерский поединок между Диасом и Полом состоялся 6 августа в формате десяти раундов. Их встреча продлилась всю дистанцию, а победу судейским решением одержал Джейк.
Для Пола это уже седьмой выигранный поединок на ринге. Ранее он одолел трех бойцов UFC: Бена Аскрена, Тайрона Вудли и Андерсона Силву.