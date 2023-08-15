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    Хирн: Пол и Диас показали ужасный уровень бокса

    Бокс/ММА Бокс WBC WBA IBF ММА UFC Нейт Диас Джейк Пол Эдди Хирн
    Известный британский промоутер Эдди Хирн, глава кампании Matchroom Boxing, раскритиковал прошедший выставочный поединок по правилам бокса между Нейтом Диасом и Джейком Полом.

    Эдди Хирн
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    Эдди Хирн

    «Эти парни не смогли бы стать даже чемпионами штата. Пол и Диас показали ужасный уровень бокса. Я ожидал от Джейка победы нокаутом. Оказалось, что у него нет ни удара, ни бойцовского интеллекта»

    Выставочный боксерский поединок между Диасом и Полом состоялся 6 августа в формате десяти раундов. Их встреча продлилась всю дистанцию, а победу судейским решением одержал Джейк.

    Для Пола это уже седьмой выигранный поединок на ринге. Ранее он одолел трех бойцов UFC: Бена Аскрена, Тайрона Вудли и Андерсона Силву.

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