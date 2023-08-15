Хирн: Пол и Диас показали ужасный уровень бокса

Известный британский промоутер, глава кампании Matchroom Boxing, раскритиковал прошедший выставочный поединок по правилам бокса между

«Эти парни не смогли бы стать даже чемпионами штата. Пол и Диас показали ужасный уровень бокса. Я ожидал от Джейка победы нокаутом. Оказалось, что у него нет ни удара, ни бойцовского интеллекта»

Выставочный боксерский поединок между Диасом и Полом состоялся 6 августа в формате десяти раундов. Их встреча продлилась всю дистанцию, а победу судейским решением одержал Джейк.

Для Пола это уже седьмой выигранный поединок на ринге. Ранее он одолел трех бойцов UFC: Бена Аскрена, Тайрона Вудли и Андерсона Силву.