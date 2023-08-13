Гарбрандт снялся с боя против Баутисты на UFC 292

Американский боец ММА, экс-обладатель титула UFC в легчайшей весовой категории, отказался драться на грядущем турнире в Бостоне 20 июля.

Причина срыва поединка до сих пор неизвестно. Изначально бой Гарбрандта был запланирован против Марио Баутисты в рамках предварительного карда на UFC 292.

Коди в последний раз выступал на турнире UFC 285. Тогда он одолел единогласным решением судей Тревина Джонса. Для бывшего чемпиона промоушена это был первый поединок за 2 года.

Напомним, что Гарбрандт потерял титул чемпиона в ноябре 2017-го, проиграв нокаутом Ти Джею Диллашоу. Всего в активе Коди 13 побед и 5 поражений в карьере.