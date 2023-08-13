UFC анонсировал бой Алмейды и Блейдса на 5 ноября

Жаилтон Алмейда Фото: globallookpress.com
Бойцы на данный момент занимают пятую и девятую строчки в рейтинге дивизиона до 120 кг. Кертис в своем последнем поединке проиграл нокаутом в первом раунде Сергею Павловичу.
Алмейда 13 мая этого года одолел удушающим приемом Жаирзиньо Розенстрайка. Сейчас бразилец идет в UFC на серии из пяти выигранных поединков кряду.
Всего в активе Жаилтона 19 побед и 2 поражения в смешанных единоборствах. В UFC бразилец дебютировал 5 февраля прошлого года, нокаутировав в дебюте соотечественника Данило Маркеса.