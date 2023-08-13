Макгрегор хочет подраться с Гейджи за пояс BMF

Суперзвезда смешанных единоборств, экс-чемпион UFC в категориях до 66 кг и до 70,3 кг, сообщил , что хочет подраться сза титул BMF.

«Впереди в UFC у меня будут 3 громких поединка. Думаю, что первый из них пройдет против Чендлера уже в декабре. Далее я хочу сразиться с Гейджи за пояс BMF. После того, как получу титул, будем говорить о трилогии с Диасом»

Конор в последний раз дрался против Дастина Порье в июле 2021. Тогда ирландец сломал ногу в первом раунде и не сумел продолжить бой, проиграв техническим нокаутом.

Макгрегор является первым в истории UFC обладателем двух поясов сразу. Всего в активе ирландского бойца 22 выигранных поединка и 6 поражений в ММА.