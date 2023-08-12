Люке не включил Ковингтона в топ-10 лучших полусредневесов UFC

Висенте Люке Фото: globallookpress.com
«Кто самый сильный в нашем дивизионе? Я бы назвал Эдвардса и Усмана. Главной угрозой для них является Мухаммад. Думаю, он скоро получит титульник. Я бы отметил и Чимаева, но "Борз" собрался переходить в другой дивизион. Ковингтон точно за пределами первой десятки нашей категории»
Колби в последний раз выступал в марте прошлого года и одолел в пятираундовом поединке по очкам Хорхе Масвидаля. На данный момент Ковингтон занимает вторую строчку в рейтинге полусреднего дивизиона UFC.
Ранее «Хаос» уже дважды дрался за титул, но в обеих встречах уступил Камару Усману. В первом бою он проиграл нокаутом, а в реванше потерпел поражение по очкам.