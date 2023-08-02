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    Камару Усман хочет подраться со Стивеном Томпсоном

    Бокс/ММА ММА UFC Камару Усман
    Нигерийский профессиональный боец ММА Камару Усман, экс-чемпион UFC в полусреднем весе, назвал Стивена Томпсона следующим желаемым соперником.

    Камару Усман
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    Камару Усман

    «У этого парня необычный стиль. Я думаю, что у нас с Томпсоном получится очень интересный поединок. У Стивена недавно сорвался бой, и у него теперь нет соперника. Почему бы UFC не устроить наш с ним поединок?»

    Томпсон на данный момент является седьмым номером рейтинга полусредневесов UFC. Накануне у «Вандербоя» сорвался поединок против Мишеля Перейры из-за того, что соперник не сделал вес.

    В последний раз 40-летний американец выступал в декабре прошлого года. Тогда Томпсон одолел техническим нокаутом Кевина Холлэнда. Всего в активе Стивена 17 побед, одна ничья и 6 поражений.

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