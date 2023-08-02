Джастин Гейджи бросил вызов Конору Макгрегору

Топовый легковес UFC, бывший претендент на чемпионский пояс, в своих соцсетях бросил вызов ирландскому бойцу

«Конор, ты сказал, что сможешь нокаутировать меня одним ударом. Так докажи это. Пришло время ответить за свои слова. Подпиши контракт на бой со мной»

Гейджи сейчас располагается на второй позиции в рейтинге легковесов. Макгрегор в декабре прошлого года покинул топ-15 ввиду долгого простоя. В последний раз ирландец выступал летом 2021-го.

Тогда он потерпел поражение техническим нокаутом из-за травмы ноги от Дастина Порье. Ранее Макгрегор был чемпионом UFC в легком и полулегком дивизионах. Всего на счету Конора 22 победы и 6 поражений в ММА.