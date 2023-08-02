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    Джастин Гейджи бросил вызов Конору Макгрегору

    Бокс/ММА ММА UFC Джастин Гейджи Конор Макгрегор Дастин Порье
    Топовый легковес UFC Джастин Гейджи, бывший претендент на чемпионский пояс, в своих соцсетях бросил вызов ирландскому бойцу Конору Макгрегору.

    Конор Макгрегор
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    Конор Макгрегор

    «Конор, ты сказал, что сможешь нокаутировать меня одним ударом. Так докажи это. Пришло время ответить за свои слова. Подпиши контракт на бой со мной»

    Гейджи сейчас располагается на второй позиции в рейтинге легковесов. Макгрегор в декабре прошлого года покинул топ-15 ввиду долгого простоя. В последний раз ирландец выступал летом 2021-го.

    Тогда он потерпел поражение техническим нокаутом из-за травмы ноги от Дастина Порье. Ранее Макгрегор был чемпионом UFC в легком и полулегком дивизионах. Всего на счету Конора 22 победы и 6 поражений в ММА.

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