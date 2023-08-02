Чендлер: Гейджи побьет Махачева и заберет себе пояс

Пятый номер рейтинга легкого дивизиона UFC считает , чтосумеет отобрать чемпионский пояс в их категории у

«Гейджи со временем становится только лучше. Джастин мощный и выносливый боец с прекрасной защитой. В начале следующего года он будет чемпионом. Джастин побьет Ислама Махачева и заберет себе пояс»

Гейджи на данный момент занимает вторую строчку в рейтинге дивизиона до 70,3 кг. В своем последнем поединке «Хайлайт» нокаутировал во втором раунде Дастина Порье.

Чемпионом промоушена в легком весе сейчас является Ислам Махачев. На турнире UFC 294 россиянин проведет вторую защиту титула против Чарльза Оливейры.