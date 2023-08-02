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    Чендлер: Гейджи побьет Махачева и заберет себе пояс

    Бокс/ММА ММА UFC Сборная России Ислам Махачев Чарльз Оливейра Дастин Порье Джастин Гейджи Майкл Чендлер
    Пятый номер рейтинга легкого дивизиона UFC Майкл Чендлер считает, что Джастин Гейджи сумеет отобрать чемпионский пояс в их категории у Ислама Махачева.

    Ислам Махачев
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    Ислам Махачев

    «Гейджи со временем становится только лучше. Джастин мощный и выносливый боец с прекрасной защитой. В начале следующего года он будет чемпионом. Джастин побьет Ислама Махачева и заберет себе пояс»

    Гейджи на данный момент занимает вторую строчку в рейтинге дивизиона до 70,3 кг. В своем последнем поединке «Хайлайт» нокаутировал во втором раунде Дастина Порье.

    Чемпионом промоушена в легком весе сейчас является Ислам Махачев. На турнире UFC 294 россиянин проведет вторую защиту титула против Чарльза Оливейры.

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