Сэндхаген встретится с Фонтом, Андраде сразится с Суарес. Анонс кард UFC Nashville

6 июля состоится турнир UFC Nashville. В главном событии вечера встретятся Кори Сэндхаген и Роб Фонт

Бои предварительного карда

1.Одэ Осборн и Ассу Алмабаев подерутся в наилегчайшем весе

2. Джейк Хэдли встретится с Коди Дарденом в наилегчайшем весе

3. Шон Будсон будет противостоять Джесси Батлеру в полулегком дивизионе

4. Джеремайя Уэллс в полусреднем дивизионе проведет бой с Карлстоном Харрисом

5. Раони Барселос в легчайшем весе встретится с Кайером Филлипсом

6. Билли Куарантилло и Дэймон Джексон подерутся в полулегком весе

Кори Сэндхаген globallookpress.com

Бои основного карда

Основной кард турнира открывает поединок в легком весе между Игнасио Бахамондесом и Людовиком Клайном. Оба бойца пока что находятся за пределами топ-15.

Однако к очному противостоянию каждый из них подходит в неплохой форме. Игнасио сейчас идет на серии из трех побед кряду. Причем в двух поединках он выиграл досрочно. Также можно отметить и внушительные габариты чилийца для легкого дивизиона.

Роста Бахамондеса составляет 191 сантиметр, а размах рук 192. Это будет давать ему явное преимущество по отношению к более низкорослому Клайну. У словака одна ничья и 2 победы в предыдущих трех поединках.

Но в противостоянии с Игнасио ему будет очень сложно подобрать свою дистанцию. Чилиец, наверняка, станет встречать оппонента фронт-киками и мидл-киками. Бахамондес вполне может засушить этот бой и выиграть его по очкам.

Следующими в октагон выйдут 2 полутяжеловеса Тэннер Босер и Алекс Камур. Канадец сейчас и вовсе находится на грани увольнения из UFC. У Тэннера 4 поражения и лишь одна победа в пяти предыдущих встречах.

У Босера мало что получалось в тяжелом дивизионе, и он решил спуститься в категорию до 93 кг. Однако в дебюте в полутяжах канадец проиграл нокаутом уже в первом раунде Иону Куцелабе.

Что касается Алекса, то у него 2 победы и одно поражение в трех поединках UFC. Его положение в промоушене пока еще не такое шаткое, как у грядущего соперника. Однако все может измениться, если он потерпит неудачу.

Для каждого этот поединок будет определяющим, а значит Босер и Камур приложат максимум усилий, чтобы одержать победу. В таком противостоянии следует ожидать большого количества разменов в стойке, хлестких ударов ногами и минимум борьбы. Не исключено, что бой будет очень конкурентным и продлится все 3 раунда.

Тэннер Босер globallookpress.com

Очередной поединок с участием канадца пройдет в полулегком весе. Представитель «кленовых листьев» Гэвин Такер встретится с Диего Лопесом. Бойцов объединяет тот факт, что предыдущие свои встречи они провели против соперников из топ-15.

Взять верх над более опытными оппонентами не получилось ни у кого из них. Однако даже несмотря на проигрыш, Лопес оставил о себе очень приятное впечатление по бою с Мовсаром Евлоевым.

Он мог дважды финишировать в партере потенциального претендента на титул в полулегком весе. Также Диего раз за разом доставлял проблемы Евлоеву и в стойке. Для бразильца тот поединок был дебютным в UFC.

Такер дерется в самом сильном промоушене планеты уже на протяжении шести лет. Но его предыдущий бой с Дэном Иге закончился для канадца разгромным поражением нокаутом на 22-й секунде.

Такое выступление ставит под сомнения конкурентоспособность Гэвина в даже в поединке со вчерашним дебютантом. А значит, у Лопеса есть отличный шанс одержать свою первую победу в UFC.

Далее пройдет бой в полутяжелом весе между Дастином Джейкоби и Кеннеди Нзечукву. Американец занимает 15-ю позицию в рейтинге, но идет на серии из двух поражений кряду.

Дастин уступил Халилу Раунтри и Азамату Мурзаканову по очкам. После двух неудач пребывание американца в топ-15 находится под угрозой. Нигериец, напротив, пребывает едва ли не в пиковой форме.

Он одержал 3 победы в трех предыдущих боях. Причем в каждом из них Кеннеди удосрочил своих соперников. Нигериец точно не проиграет Джейкоби в стойке, и возможно, превзойдет его на земле.

Универсализм в сочетании с отличным кардио могут привести Нзечукву к победе над рейтинговым противником.

Сэндхаген и Андраде будут отстаивать свои места в топ-5

Джессика Андраде globallookpress.com

В со-главном событии вечера в рамках женского минимального дивизиона встретятся Джессика Андраде и Татьяна Суарес. Бразильянка на данный момент занимает пятую строчку в рейтинге категории до 52 кг.

Она была чемпионкой в этом весе, а также дралась за титул в наилегчайшем дивизионе против Валентины Шевченко, но проиграла ей. Если ранее Андраде сносила на своем пути одну соперницу за другой, то в последнее время ее карьера плавно идет на спад.

Во многом это связано с тем, что Джессика слишком часто дерется. В 2023 году у нее уже 3 поединка. Однако она сумела выиграть лишь 40-летнюю Лоррен Мерфи.

Далее случилось поражение от Эрин Бланчфилд в наилегчайшем дивизионе, а затем был проигрыш от Янь Сяонань в минимальном весе нокаутом уже в первом раунде. Бразильянка настолько хочет реабилитироваться, что готова выйти в клетку в четвертый раз за полгода.

Однако ее ждет очередной непростой поединок против непобежденного бойца. Татьяна идет на серии из девяти побед кряду, и в недавнем бою после четырехлетней паузы от выступлений она финишировала во втором раунде Монтану Де Ла Россу.

Суарес находится на десятой позиции в наилегчайшем дивизионе, но после предыдущего успеха она решила попробовать себя в минимальном весе.

Если учесть, что Андраде физически измотана, то у Татьяны есть прекрасный шанс ворваться в топ-5 и стать следующим претендентом на титул в дивизионе до 52 кг.

В главном событии вечера в рамках промежуточной весовой категории до 63,5 кг встретятся Кори Сэндхаген и Роб Фонт. Бойцы сейчас занимают четвертую и седьмую позиции в рейтинге легчайшего дивизиона.

Изначально их встреча должна была пройти в рамках категории до 61,2 кг. Однако Фонт, который выходит на коротком уведомлении на замену выбывшему из-за травмы Умару Нурмагомедову, не успевает уложиться в данный лимит.

Тем не менее, 36-летний ветеран может стать большой проблемой для Сэндхагена. У Фонта 3 победы и 2 поражения в предыдущих пяти боях. Но Вере и Альдо он проиграл решением.

У Кори аналогичная статистика. Правда уровень оппозиции бывшего претендента на временный титул на данном отрезке был немного повыше. А недавнее выступление Сэндхагена в противостоянии с Марлоном Верой показало, что он пребывает в прекрасной форме.

Если Кори одержит очередную победу, возможно, он даже получит реванш с действующим чемпионом легчайшей весовой категории Алджамейном Стерлингом.