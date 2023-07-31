Супер нокауты Гейджи и Льюиса, волевая победа Перейры. Обзор карда UFC 291

30 июля состоялся турнир UFC 291. В главном бою вечера встретились Джастин Гейджи и Дастин Порье

Результаты боев предварительного карда

1. Мэттью Семелсбергер в полусреднем весе потерпел поражение нокаутом в третьем раунде от Уроша Медича

2. Миранда Маверик в рамках женского наилегчайшего веса одолела сабмишном в третьем раунде Присцилу Кечоэйру

3. Джейк Мэттьюз в полусреднем весе во втором раунде победил сабмишном Дариуса Флауэрса

4. Сиджей Вергара в наилегчайшем дивизионе выиграл раздельным решением судей у Винисиуса Сальвадора

5. Роман Копылов в среднем весе нокаутировал во втором раунде Клаудио Рибейро

6. Тревин Джайлс в полусреднем весе уступил сабмишном в первом раунде Габриэлю Бонфиму

Лучшие моменты турнира UFC 291

Бои основного карда

Основной кард турнира открывал поединок в полусреднем дивизионе с участием Майкла Кьезы и Кевина Холлэнда. Соперники подходили в разной форме к данному противостоянию.

Кьеза не дрался почти 2 года, а Холлэнд тем временем активно выступал в поединках с соперниками из топ-15. Такой простой явно сказался на состоянии Майкла. С первых секунд Холлэнд активно пошел вперед, навязывая оппоненту свой темп.

Кевин регулярно доставал Майкла джебами и хуками. Кьеза ничего не мог противопоставить такому натиску. От безысходности он пытался пройти в ноги, но все его попытки тейкдаунов были заблокированы.

В середине первого раунда Холлэнд прижал Майкла в сетке и потряс его коленом в голову. Далее Кевин удачно стянул соперника на землю, после чего накинул на его шею гильотину. Для Кьезы на этом поединок был закончен. Холлэнд легко разбил 12-го номера рейтинга, одержав свою вторую победу кряду.

Бобби Грин globallookpress.com

Следующими в октагон вышли Тони Фергюсон и Бобби Грин, чей поединок проходил в рамках легкого веса. «Эль-Кукуй» очень активно начал этот бой. Он постоянно двигался, менял стойки, наносил сдвоенные джебы, пытаясь всячески запутать своего оппонента.

В середине стартового отрезка Тони даже удалось отправить Грина в нокдаун. Но далее «Эль-Кукуй» стал слишком много пропускать в стойке. Вдобавок, Бобби успел к концу стартового раунда поработать первым номером в партере.

После перерыва Грин полностью перехватил инициативу. Фергюсон все также шел вперед, но практически не наносил никакого урона. Бобби, в свою очередь, удачно встречал Тони джебами и к концу второй пятиминутки на лице «Эль-Кукуя» было несколько гематом и рассечений.

Грин продолжил разбивать Тони в стойке и в заключительном отрезке. За минуту до конца раунда он стянул Фергюсона на канвас и провел удачный удушающий прием. В итоге бывший временный чемпион потерпел шестое поражение кряду. Не исключено, что после очередной неудачи 39-летний ветеран будет уволен из UFC.

Далее проходил поединок в тяжелом весе между Дерриком Льюисом и Маркосом Де Лимой, десятым и 15-м номерами рейтинга. И данная встреча закончилась очень быстро. Уже с первых секунд от Деррика последовало летящее колено.

Даже не смотря на то, что удар пришелся в блок, 120-килограммовый бразилец мгновенно рухнул на канвас. «Черный зверь» сразу же занял позицию в фулл-маунте, нанося по своему сопернику бесчисленные удары.

Маркос пытался выбраться, но отдал спину. Льюис выбросил еще несколько ударов, после чего судья принял решение остановить поединок. Таким образом, «Черный зверь» прервал серию из трех поражений кряду.

Чтобы разобраться с Маркосом, американцу потребовалось всего полминуты. Деррик сохранил за собой десятую позицию в рейтинге тяжеловесов и намекнул Де Лиме на то, что ему пока рановато драться с парнями из топ-10.

Гейджи и Перейра убрали со своего пути очень серьезных соперников

Алекс Перейра globallookpress.com

В со-главном событии вечера в рамках полутяжелого дивизиона встретились Алекс Перейра и Ян Блахович. Для бразильца это был дебют в данной весовой категории. Причем уже в первом раунде новичок дивизиона был на грани от поражения.

Ян сразу же бросился в ноги своему сопернику. Перейра попытался провести Блаховичу гильотину в стойке во время его прохода, но безуспешно. Поляк без проблем выскользнул из-под руки Алекса, а затем легко перевел его на канвас.

Блахович забрал спину бразильца и предпринял 2 попытки удушающего приема. Перейре с огромным трудом удалось избежать сабмишна, а от быстрого провала его спас гонг. Такая борьба сильно измотала Яна, и после перерыва он уже выглядел уставшим.

Поляк раз за разом пропускал от Перейры в стойке. Алекс хоть и попадал, но все-таки не стал форсировать события. Бразилец продолжал работать на очки, заставляя бывшего чемпиона отходить назад.

Заключительная пятиминутка получилась очень конкурентной. Первая ее половина осталась за Перейрой. Но на последней минуте бразилец пропустил тейкдаун и проиграл концовку. По контролю в партере, удачным переводам и попыткам сабмишна Блахович был явно впереди Алекса.

Но по общему количеству попаданий и нанесенному урону лучше оказался Перейра. В итоге мнение судей разделилось. Первый рефери отдал бой Яну, а двое других оказались на стороне Перейры. Алекс одержал очень непростую победу и ворвался в топ-3 полутяжеловесов.

В главном событии вечера в рамках легкого дивизиона сошлись второй и третий номера рейтинга Дастин Порье и Джастин Гейджи. Бойцы довольно активно начали встречу. «Бриллиант» занял центр октагона и работал первым номером.

Джастин очень удачно контратаковал своего соперника джебом и мидл-киками. Порье неплохо резал углы. Ему даже удалось зажать «Хайлайта» у сетки и потрясти его. Тем не менее, Гейджи быстро пришел в себя и не позволил противнику развить свой успех.

После перерыва Порье продолжил свой прессинг. Однако он настолько увлекся атакой, что пропустил от Джастина мощнейший хэд-кик. После такого попадания Дастин без чувств рухнул на землю.

Гейджи сразу же нанес хаммерфист по обездвиженному сопернику, после чего рефери боя, Херб Дин, остановил встречу. «Хайлайт» сумел отомстить Порье за поражение пятилетней давности и завоевать титул BMF.

Таким образом, Гейджи поднимается на вторую строчку в рейтинге легковесов и становится претендентом на титул, который в октябре разыграют Оливейра и Махачев. Что касается Порье, то он заявил о небольшой паузе в карьере.

Дастин явно не ожидал такого исхода. Он потерпел свое первое поражение нокаутом с 2016 года, и теперь ему нужно некоторое время, чтобы восстановиться и прийти в себя.