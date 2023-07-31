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    Фергюсон рассказал, что помешало ему победить Грина

    Бокс/ММА ММА UFC Тони Фергюсон
    Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон в соцсетях рассказал, что помешало ему победить в прошедшем поединке с Бобби Грином.

    Тони Фергюсон
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    Тони Фергюсон

    «Я не верю, что тычок в глаз с его стороны был случайностью. Это уже не первый случай в карьере Грина. После того попадания у меня был сильный отек. Я очень плохо видел, но не хотел останавливать бой»

    На турнире UFC 291 Фергюсон уступил Грину сабмишном за 6 секунд до конца третьего раунда. Для «Эль-Кукуя» это поражение стало уже шестым кряду.

    Всего в активе Тони 26 побед и 9 проигрышей в смешанных единоборствах. У Грина 30 выигранных поединков в карьере. Также на его счету 14 поражений, одна ничья и один несостоявшийся бой.

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