Фергюсон рассказал, что помешало ему победить Грина

Бывший временный чемпион UFC в легком весев соцсетях рассказал, что помешало ему победить в прошедшем поединке с

«Я не верю, что тычок в глаз с его стороны был случайностью. Это уже не первый случай в карьере Грина. После того попадания у меня был сильный отек. Я очень плохо видел, но не хотел останавливать бой»

На турнире UFC 291 Фергюсон уступил Грину сабмишном за 6 секунд до конца третьего раунда. Для «Эль-Кукуя» это поражение стало уже шестым кряду.

Всего в активе Тони 26 побед и 9 проигрышей в смешанных единоборствах. У Грина 30 выигранных поединков в карьере. Также на его счету 14 поражений, одна ничья и один несостоявшийся бой.