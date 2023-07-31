Гейджи считает Махачева фаворитом в реванше против Оливейры

Топовый легковес UFC считает , что действующий чемпион их дивизионапобедитв ответном поединке.

«Я бы хотел взять реванш у Оливейры в титульном бою. Но я не вижу, за счет чего он может выиграть у Ислама. Помните, что было в первой их встрече? Так что, с большей долей вероятности, Ислам вновь выиграет. И все же я буду верить в победу Чарльза»

Гейджи на данный момент занимает третью строчку в рейтинге легкого дивизиона UFC. 30 июля он одержал победу нокаутом над Дастином Порье и завоевал статус следующего претендента на пояс.

В конце октября на турнире в Абу-Даби Махачев будет проводить вторую защиту титула против Чарльза Оливейры. Напомним, что их первый бой на UFC 280 закончился победой Ислама сабмишном во втором раунде.