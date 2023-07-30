Гейджи нокаутировал Порье в реванше на турнире UFC 291

финишировалхэд-киком во втором раунде в рамках главного события вечера на турнире в Солт-Лейк-Сити и завоевал титул BMF.

Порье впервые проиграл нокаутом за 7 лет. К данной встрече Дастин подходил в статусе второго номера рейтинга легковесов. Джастин перед этим боем располагался на третьей позиции.

Напомним, что первый поединок Гейджи и Порье в UFC состоялся в апреле 2018-го. Тогда «Бриллиант» финишировал Джастина в четвертом раунде.

Всего в активе Дастина 29 побед и 8 поражений в профессиональной карьере. У Гейджи 25 выигранных боев. Также на его счету 4 поражения в смешанных единоборствах.