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    Кроуфорд и Спенс подерутся 29 июля за титул абсолютного чемпиона

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Сборная России Теренс Кроуфорд Эррол Спенс
    Профессиональные американские боксеры-полусредневесы Эррол Спенс и Теренс Кроуфорд проведут очный поединок 29 июля в Лас-Вегасе. На кону их встречи будет стоять звание абсолютного чемпиона мира.

    Эррол Спенс (справа)
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    Эррол Спенс (справа)

    На данный момент и Спенс, и Кроуфорд являются непобежденными. Эрролу принадлежат пояса по версиям WBC, IBF и WBA Super. В последнем бою Спенс нокаутировал в десятом раунде Йордениса Угаса.

    Всего в его активе 28 побед на профессиональном ринге. На счету Кроуфорда сейчас 39 выигранных встреч в карьере. В 30-ти из них он побеждал досрочно.

    Теренс является обладателем пояса в полусреднем весе по версии WBO. В предыдущем поединке он одолел нокаутом в шестом раунде россиянина Давида Аванесяна.

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