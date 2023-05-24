Кроуфорд и Спенс подерутся 29 июля за титул абсолютного чемпиона

Профессиональные американские боксеры-полусредневесыпроведут очный поединок 29 июля в Лас-Вегасе. На кону их встречи будет стоять звание абсолютного чемпиона мира.

На данный момент и Спенс, и Кроуфорд являются непобежденными. Эрролу принадлежат пояса по версиям WBC, IBF и WBA Super. В последнем бою Спенс нокаутировал в десятом раунде Йордениса Угаса.

Всего в его активе 28 побед на профессиональном ринге. На счету Кроуфорда сейчас 39 выигранных встреч в карьере. В 30-ти из них он побеждал досрочно.

Теренс является обладателем пояса в полусреднем весе по версии WBO. В предыдущем поединке он одолел нокаутом в шестом раунде россиянина Давида Аванесяна.