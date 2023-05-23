Сергей Павлович: Я привезу чемпионский пояс в Россию

Топовый боец тяжелой весовой категории UFCв своих соцсетях заявил, что обязательно станет чемпионом в самом сильном промоушене мира.

«Я обязательно доберусь до титула UFC в тяжелом дивизионе. С божьей помощью мне удастся сделать это. Далее я привезу чемпионский пояс в Россию»

На данный момент Сергей занимает вторую строчку в рейтинге тяжелого дивизиона UFC. В своем предыдущем поединке россиянин одолел нокаутом Кертиса Блейдса в первом раунде.

Таким образом, Павлович установил новый рекорд в тяжелом дивизионе промоушена, одержав 6 досрочных побед кряду. Всего в активе российского бойца 19 выигранных встреч и одно поражение в ММА.