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    Сергей Павлович: Я привезу чемпионский пояс в Россию

    Бокс/ММА ММА UFC Сборная России Сергей Павлович
    Топовый боец тяжелой весовой категории UFC Сергей Павлович в своих соцсетях заявил, что обязательно станет чемпионом в самом сильном промоушене мира.

    Сергей Павлович (слева)
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    Сергей Павлович (слева)

    «Я обязательно доберусь до титула UFC в тяжелом дивизионе. С божьей помощью мне удастся сделать это. Далее я привезу чемпионский пояс в Россию»

    На данный момент Сергей занимает вторую строчку в рейтинге тяжелого дивизиона UFC. В своем предыдущем поединке россиянин одолел нокаутом Кертиса Блейдса в первом раунде.

    Таким образом, Павлович установил новый рекорд в тяжелом дивизионе промоушена, одержав 6 досрочных побед кряду. Всего в активе российского бойца 19 выигранных встреч и одно поражение в ММА.

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