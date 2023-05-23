Блахович: Я подерусь за титул, если пройду Перейру

Экс-чемпион UFC в полутяжелом дивизионе высказался о предстоящем поединке против бывшего обладателя пояса в среднем дивизионе

«Все предыдущие поединки с соперниками из более низкой категории закончились в мою пользу. Я должен отправить Перейру в его дивизион. Он думает, что в работа на тренировках с полутяжами ему поможет. Но в клетке в реальном бою все будет гораздо жестче. У меня отличная мотивация в этом поединке. Я снова подерусь за титул, если пройду Перейру»

Поединок с участием Яна Блаховича и Алекса Перейры в полутяжелом дивизионе должен состояться на турнире UFC 291. Для бразильца это будет дебют в весе до 93 кг.

Последний бой Перейры состоялся в рамках средней категории против Исраэля Адесаньи. Тогда Алекс проиграл нокаутом во втором раунде, потеряв пояса чемпиона.