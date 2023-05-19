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    Стерлинг не уверен, что подерется против О’Мэлли на UFC 292

    Бокс/ММА ММА UFC Алджамейн Стерлинг Шон О'Мэлли Генри Сехудо Дана Уайт 
    Чемпион UFC в весе до 61 кг Алджамейн Стерлинг сообщил, что его поединок за титул против Шона О’Мэлли может не состояться на турнире 19 августа.

    Алджамейн Стерлинг
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    Алджамейн Стерлинг

    «У меня до сих пор есть незалеченные травмы. Ранее я порвал бицепс, и он еще не зажил до конца. Также моя нога слишком восприимчива ко всему, что до нее дотрагивается. Скоро мне предстоит пройти очередное обследование. Надеюсь, что восстановлюсь к августу»

    Накануне глава промоушена Дана Уайт официально анонсировал титульный поединок в легчайшем весе между Стерлингом и О’Мэлли на 19 августа.

    Для Алджамейна это должна быть четвертая защита пояса. В своем предыдущем поединке он победил раздельным решением судей бывшего чемпиона в двух дивизионах Генри Сехудо.

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