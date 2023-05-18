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    Мераб Двалишвили готов подраться с Генри Сехудо

    Бокс/ММА ММА UFC Сборная России Алджамейн Стерлинг Мераб Двалишвили Петр Ян Генри Сехудо
    Первый номер рейтинга легчайшего дивизиона UFC Мераб Двалишвили в своих соцсетях ответил на предложение о поединке со стороны экс-чемпиона промоушена в двух дивизионах Генри Сехудо.

    Мераб Двалишвили
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    Мераб Двалишвили

    «Генри, я согласен с тобой драться. Однако наш бой придется отложить на некоторое время. Недавно у меня была операция на руке после травмы. Поэтому тебе необходимо дождаться моего возвращения. Я восстановлюсь, и мы проведем бой»

    Генри Сехудо на турнире UFC 288 дрался за пояс в легчайшем дивизионе против Алджамейна Стерлинга. В той встрече 36-летний американец уступил раздельным решением судей.

    Двалишвили 11 марта одолел по итогам пяти раундов Петра Яна. Всего в активе грузинского бойца 16 побед и 4 поражения в смешанных единоборствах.

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