Мераб Двалишвили готов подраться с Генри Сехудо

Первый номер рейтинга легчайшего дивизиона UFCв своих соцсетях ответил на предложение о поединке со стороны экс-чемпиона промоушена в двух дивизионах

«Генри, я согласен с тобой драться. Однако наш бой придется отложить на некоторое время. Недавно у меня была операция на руке после травмы. Поэтому тебе необходимо дождаться моего возвращения. Я восстановлюсь, и мы проведем бой»

Генри Сехудо на турнире UFC 288 дрался за пояс в легчайшем дивизионе против Алджамейна Стерлинга. В той встрече 36-летний американец уступил раздельным решением судей.

Двалишвили 11 марта одолел по итогам пяти раундов Петра Яна. Всего в активе грузинского бойца 16 побед и 4 поражения в смешанных единоборствах.