Джейк Пол: Я намерен отправить Диаса в нокаут

Популярный американский блогер поделился ожиданиями от предстоящего поединка по правилам бокса против бывшего бойца UFC

«Нейт следующий в моем списке после Томми Фьюри. Это тот бой, которого я ждал очень давно. Моя задача устраивать грандиозные поединки. И на этот раз я намерен отправить Диаса в нокаут. Я сделаю то, чего не удалось даже Макгрегору»

Поединок по правилам бокса с участием Пола и Диаса должен состояться в августе текущего года. Их встреча пройдет в формате восьми раундов. Для Нейта это будет дебютный бой в боксе.

Ранее Диас дрался в UFC на протяжении 16-ти лет. В смешанных единоборствах в активе 38-летнего американца 21 выигранный поединок и 13 поражений.