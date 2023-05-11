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    Джейк Пол: Я намерен отправить Диаса в нокаут

    Бокс/ММА ММА UFC Бокс Джейк Пол Нейт Диас
    Популярный американский блогер Джейк Пол поделился ожиданиями от предстоящего поединка по правилам бокса против бывшего бойца UFC Нейта Диаса.

    Джейк Пол
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    Джейк Пол

    «Нейт следующий в моем списке после Томми Фьюри. Это тот бой, которого я ждал очень давно. Моя задача устраивать грандиозные поединки. И на этот раз я намерен отправить Диаса в нокаут. Я сделаю то, чего не удалось даже Макгрегору»

    Поединок по правилам бокса с участием Пола и Диаса должен состояться в августе текущего года. Их встреча пройдет в формате восьми раундов. Для Нейта это будет дебютный бой в боксе.

    Ранее Диас дрался в UFC на протяжении 16-ти лет. В смешанных единоборствах в активе 38-летнего американца 21 выигранный поединок и 13 поражений.

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