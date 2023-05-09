Сехудо обошел Яна в рейтинге легчайшего дивизиона UFC

По окончании турнира по смешанным единоборствам в Нью-Джерси в рейтингах UFC произошли очередные изменения. Экс-чемпион промоушена в двух дивизионахобошел в ростере легчайшего веса

После поражения в титульнике раздельным решением судей от Алджамейна Стерлинга 36-летний американец занял третью строчку. Петр Ян откатился на пятое место в рейтинге легчайшего дивизиона.

Также изменения коснулись и других весовых категорий. Белал Мухаммад, благодаря победе над Гилбертом Бернсом, поднялся на третье место в полусреднем весе.

Джессика Андраде после поражения от Янь Сяонань опустилась на пятую строчку в рейтинге женского минимального дивизиона, а китаянка теперь занимает третью позицию.