Сехудо обошел Яна в рейтинге легчайшего дивизиона UFC

Генри Сехудо Фото: globallookpress.com
После поражения в титульнике раздельным решением судей от Алджамейна Стерлинга 36-летний американец занял третью строчку. Петр Ян откатился на пятое место в рейтинге легчайшего дивизиона.
Также изменения коснулись и других весовых категорий. Белал Мухаммад, благодаря победе над Гилбертом Бернсом, поднялся на третье место в полусреднем весе.
Джессика Андраде после поражения от Янь Сяонань опустилась на пятую строчку в рейтинге женского минимального дивизиона, а китаянка теперь занимает третью позицию.