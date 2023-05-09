Чимаев: Адесанья, Эдвардс, Мухаммад — дайте мне любого из них

Хамзат Чимаев (справа) Фото: globallookpress.com
«Мне все равно, с кем пройдет мой следующий бой. Исраэль Адесанья, Леон Эдвардс, Белал Мухаммад — не важно. Дайте мне любого из них. Готов драться с каждым»
Последний поединок Чимаева состоялся на турнире UFC 278 в рамках промежуточной весовой категории против Кевина Холэннда. Тогда швед выиграл удушающим приемом в первом раунде.
В активе Хамзата 12 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. Сейчас «Борз» занимает четвертую строчку в ростере полусреднего дивизиона UFC.