Чимаев: Адесанья, Эдвардс, Мухаммад — дайте мне любого из них

Топовый боец полусредней весовой категории UFCв своих соцсетях сообщил, что готов выйти на поединок против любого соперника.

«Мне все равно, с кем пройдет мой следующий бой. Исраэль Адесанья, Леон Эдвардс, Белал Мухаммад — не важно. Дайте мне любого из них. Готов драться с каждым»

Последний поединок Чимаева состоялся на турнире UFC 278 в рамках промежуточной весовой категории против Кевина Холэннда. Тогда швед выиграл удушающим приемом в первом раунде.

В активе Хамзата 12 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. Сейчас «Борз» занимает четвертую строчку в ростере полусреднего дивизиона UFC.