Боб Арум: Чжилэй главный претендент на бой с Фьюри

Глава промоутерской компании Top Rank сообщил , что китайский боксер-тяжеловесявляется основным кандидатом на поединок против

«Ранее все говорили о бое Руиса и Фьюри. Однако теперь Энди уходит на второстепенный план. Мы рассматриваем вариант боя Фьюри и Чжилэя. Сейчас именно Чжан главный претендент на поединок с Тайсоном»

Чжилэй в своем последнем бою одолел техническим нокаутом Джо Джойса в противостоянии за титул временного чемпиона в тяжелом весе по версии WBO. Для британца это было первое поражение в карьере.

Тайсон Фьюри сейчас является обладателем регулярного пояса по линии WBC. Всего в активе «цыганского короля» 33 победы и одна ничья на профессиональном ринге.