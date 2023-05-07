Мовсар Евлоев получил бонус за лучший бой вечера на UFC 288

Россиянинна прошедшем турнире по смешанным единоборствам в Нью-Джерси UFC 288 получил бонус за лучший бой вечера в размере 50 тысяч долларов.

Его соперником был дебютант промоушена из Бразилии Диего Лопес. Встреча проходила в рамках полулегкой весовой категории и продлилась 3 раунда. Евлоев одержал победу единогласным решением судей.

На данный момент россиянин занимает десятую строчку в рейтинге дивизиона до 66 кг. Пока что Евлоев не потерпел ни одного поражения в профессиональной карьере.

На его счету 17 выигранных поединков, 7 из них закончились для Мовсара досрочно. В UFC россиянин дебютировал в апреле 2019-го.