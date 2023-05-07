Мухаммад одолел Бернса единогласным решением на UFC 288

В со-главном событии вечера на турнире UFC 288 состоялся поединок с участиемв формате пяти раундов в полусреднем весе.

Встреча прошла все отведенное время, 25 минут. А победу единогласным решением судей одержал Мухаммад. Таким образом, американский боец иранского происхождения продлил свой винстрик до девяти поединков.

Отметим, что данная встреча была претендентской. Теперь Белал должен подраться за пояс чемпиона UFC с победителем пары Эдвардс-Ковингтон.

Всего в активе Мухаммада 26 поединков в профессиональной карьере. На счету этнического иранца 23 победы и 3 поражения в смешанных единоборствах.