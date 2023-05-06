Уиттакер: Адесанья боится драться со мной

Топовый боец среднего дивизиона UFC рассказал , почемуне хочет проводить против него очередной поединок.

«Я постоянно прогрессирую. Исраэлю в поединке против меня будет очень тяжело. Я являюсь самым неудобным соперником для него. Поэтому Адесанья боится драться со мной»

Ранее Уиттакер и Исраэль проводили 2 боя. В первом поединке Исраэль одержал победу нокаутом, во второй встрече новозеландец выиграл единогласным решением судей.

Роберт на данный момент располагается на второй строчке в рейтинге среднего дивизиона. В следующем поединке Уиттакер встретится с шестым номером Дрикусом Дю Плесси.