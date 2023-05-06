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    Уиттакер: Адесанья боится драться со мной

    Бокс/ММА ММА UFC
    Топовый боец среднего дивизиона UFC Роберт Уиттакер рассказал, почему Исраэль Адесанья не хочет проводить против него очередной поединок.

    Роберт Уиттакер
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    Роберт Уиттакер

    «Я постоянно прогрессирую. Исраэлю в поединке против меня будет очень тяжело. Я являюсь самым неудобным соперником для него. Поэтому Адесанья боится драться со мной»

    Ранее Уиттакер и Исраэль проводили 2 боя. В первом поединке Исраэль одержал победу нокаутом, во второй встрече новозеландец выиграл единогласным решением судей.

    Роберт на данный момент располагается на второй строчке в рейтинге среднего дивизиона. В следующем поединке Уиттакер встретится с шестым номером Дрикусом Дю Плесси.

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