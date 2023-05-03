Пенья получила травму перед поединком с Нуньес

Представители UFC сообщили об отмене титульного поединка в женском легчайшем весе между

Накануне американка получила травму. В итоге Пенья приняла решение сняться с турнира UFC 289. Сообщается, что для бразильянки уже нашли замену.

11 июня Аманда проведет очередную защиту титула против Ирен Алданы, занимающей пятую строчку в рейтинге дивизиона. Выбывшая из-за травмы Пенья является первым номером ростера женского легчайшего веса.

В декабре 2021-го Джулианна одолела Нуньес удушающим приемом во втором раунде. В реванше бразильянка выиграла у Пеньи единогласным решением судей и вернула себе титул.