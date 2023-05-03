Глава ONE FC поделился о запросах Нганну

, являющийся президентом промоушена ONE FC, рассказал о требованияхпри подписании контракта с их организацией.

«Мы были готовы дать ему 20 млн. долларов. Но Фрэнсис потребовал от нас место в совете директоров промоушена. К тому же, он захотел самостоятельно выбирать сумму гонорара для своего оппонента. Мы просто не можем пойти на такие условия»

Накануне глава ONE FC сообщил, что его промоушен не станет подписывать Фрэнсиса Нганну ввиду разногласия по вопросам, несвязанных с финансовыми.

Напомним, что камерунский тяжеловес ранее был чемпионом UFC. В январе текущего года Нганну покинул промоушен, объявив о своем уходе в профессиональный бокс.