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    Глава ONE FC поделился о запросах Нганну

    Бокс/ММА ММА UFC
    Чатри Ситйодтонг, являющийся президентом промоушена ONE FC, рассказал о требованиях Фрэнсиса Нганну при подписании контракта с их организацией.

    Фрэнсис Нганну (слева)
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    Фрэнсис Нганну (слева)

    «Мы были готовы дать ему 20 млн. долларов. Но Фрэнсис потребовал от нас место в совете директоров промоушена. К тому же, он захотел самостоятельно выбирать сумму гонорара для своего оппонента. Мы просто не можем пойти на такие условия»

    Накануне глава ONE FC сообщил, что его промоушен не станет подписывать Фрэнсиса Нганну ввиду разногласия по вопросам, несвязанных с финансовыми.

    Напомним, что камерунский тяжеловес ранее был чемпионом UFC. В январе текущего года Нганну покинул промоушен, объявив о своем уходе в профессиональный бокс.

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