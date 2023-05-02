Махачев отказывается от реванша с Волкановски

Спортивный менеджер, представляющий интересы чемпиона UFC в легком весе, рассказал, что его клиент передумал насчет реванша с

«Волкановски уже не лидер Р4Р. Так что теперь Исламу не зачем с ним драться. Что может дать Махачеву вторая победа над Александром? Сейчас для Ислама гораздо важнее защитить титул в бою с Дариушем. Это будет самый непростой поединок для него»

Первая встреча Махачева и Волкановски состоялась на UFC 284 в феврале 2023 года. Тот бой продлился все 5 раундов, а победу единогласным решением судей одержал россиянин.

Для Махачева это была первая успешная защита пояс чемпиона в легком весе. Всего в активе дагестанца 24 выигранных встречи и одно поражение в карьере.