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    Махачев отказывается от реванша с Волкановски

    Бокс/ММА ММА UFC
    Спортивный менеджер Али Абдель-Азиз, представляющий интересы чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева, рассказал, что его клиент передумал насчет реванша с Александром Волкановски.

    Ислам Махачев (справа)
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    Ислам Махачев (справа)

    «Волкановски уже не лидер Р4Р. Так что теперь Исламу не зачем с ним драться. Что может дать Махачеву вторая победа над Александром? Сейчас для Ислама гораздо важнее защитить титул в бою с Дариушем. Это будет самый непростой поединок для него»

    Первая встреча Махачева и Волкановски состоялась на UFC 284 в феврале 2023 года. Тот бой продлился все 5 раундов, а победу единогласным решением судей одержал россиянин.

    Для Махачева это была первая успешная защита пояс чемпиона в легком весе. Всего в активе дагестанца 24 выигранных встречи и одно поражение в карьере.

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