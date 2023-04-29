Мокаев хочет заменить Фигередо в поединке с Капом

Британский боец ММА с российскими корнямив соцсетях сообщил о готовности выйти на замену в поединке свместо выбывшего

«Манел, твой очередной соперник выбыл и сейчас тебе не с кем выйти в клетку. Ты ранее хотел драться с Пересом, но он более десяти раз отказался от ряда боев. Зачем ждать кого-то еще? Давай проведем с тобой поединок. Я готов»

Дейвисон Фигередо ранее был чемпионом UFC в наилегчайшем весе. Накануне бразильца отстранили от поединка с Капом по медицинским показателям (повреждение глаза).

Мокаев еще не потерпел ни одного поражения в своей карьере. Сейчас Мухаммад занимает 12-ю строчку в рейтинге наилегчайшего дивизиона UFC, Кап располагается на девятой позиции.