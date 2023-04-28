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    Макс Холлоуэй хочет провести боксерский бой с Джервонтой Дэвисом

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Флойд Мейуэзер ММА UFC
    Бывший обладатель чемпионского пояса UFC в полулегком дивизионе Макс Холлоуэй сообщил о желании подраться по правилам бокса с Джервонтой Дэвисом.

    Макс Холлоуэй
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    Макс Холлоуэй

    «Я бы хотел провести поединок против Джервонты Дэвиса. Почему бы ему не подраться с парнем из ММА, как это когда-то сделал Флойд Мейвезер. Я уверен, что мы с Дэвисом организуем большой бой»

    Не так давно Дэвис провел поединок с Райаном Гарсия, которого нокаутировал в седьмом раунде. Для Джервонты это была 29-я победа. Напомним, что «Танк» еще не проигрывал на профессиональном ринге.

    Холлоуэй на прошедшем турнире UFC Kanzas в формате пятираундового поединка одолел единогласным решением судей Арнольда Аллена. Сейчас Макс занимает вторую строчку в рейтинге полулегкого дивизиона промоушена.

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