Менеджер Махачева: Дариуш легко пройдет Оливейру, а потом сразится за пояс с Исламом

МенеджерАли Абдель-Азиз в соцсетях высказался по поводу предстоящего поединка с участием экс-чемпиона UFC в легком весе

«Дариуш легко пройдет Оливейру. После победы над ним Бенеил сразится за пояс с Махачевым. Я считаю, что Дариуш сильнее любого бойца, кто выше него в рейтинге. Они просто не хотят драться с таким соперником, как Бенеил»

Изначально поединок Оливейры и Дариуша был запланировал на 6 мая. Позднее ввиду травмы бразильца их встреча перенеслась на 6 июня.

Бенеил Дариуш на данный момент занимает четвертую строчку в рейтинге легкого дивизиона UFC. В своем предыдущем поединке американский боец иранского происхождения одолел судейским решением Матеуша Гамрота.