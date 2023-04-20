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    Менеджер Махачева: Дариуш легко пройдет Оливейру, а потом сразится за пояс с Исламом

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    Менеджер Ислама Махачева Али Абдель-Азиз в соцсетях высказался по поводу предстоящего поединка с участием экс-чемпиона UFC в легком весе Чарльза Оливейры и Бенеила Дариуша.

    Бенеил Дариуш (справа)
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    Бенеил Дариуш (справа)

    «Дариуш легко пройдет Оливейру. После победы над ним Бенеил сразится за пояс с Махачевым. Я считаю, что Дариуш сильнее любого бойца, кто выше него в рейтинге. Они просто не хотят драться с таким соперником, как Бенеил»

    Изначально поединок Оливейры и Дариуша был запланировал на 6 мая. Позднее ввиду травмы бразильца их встреча перенеслась на 6 июня.

    Бенеил Дариуш на данный момент занимает четвертую строчку в рейтинге легкого дивизиона UFC. В своем предыдущем поединке американский боец иранского происхождения одолел судейским решением Матеуша Гамрота.

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