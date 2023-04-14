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    Рой Джонс: Ломаченко должен постоянно прессинговать Хэйни, иначе он проиграет

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    Легендарный американский боксер Рой Джонс дал совет украинцу Василию Ломаченко перед титульным поединком против Девина Хэйни.

    Рой Джонс
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    Рой Джонс

    «Ломаченко должен постоянно прессинговать Хэйни, иначе он проиграет. Если Василий поздно включится в работу, как было в бою с Лопесом, то будет обречен на поражение. Ему нужно быть активным на протяжении всего поединка, начиная от первого раунда»

    20 мая в Лас-Вегасе Ломаченко и Хэйни проведут поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в легкой весовой категории.

    В своем предыдущем бою украинец одолел единогласным решением судей Джамейна Ортиса. Хэйни в последнем поединке по итогам 12-ти раундов оказался сильнее Джорджа Камбососа.

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