Рой Джонс: Ломаченко должен постоянно прессинговать Хэйни, иначе он проиграет

Легендарный американский боксердал совет украинцуперед титульным поединком против

«Ломаченко должен постоянно прессинговать Хэйни, иначе он проиграет. Если Василий поздно включится в работу, как было в бою с Лопесом, то будет обречен на поражение. Ему нужно быть активным на протяжении всего поединка, начиная от первого раунда»

20 мая в Лас-Вегасе Ломаченко и Хэйни проведут поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в легкой весовой категории.

В своем предыдущем бою украинец одолел единогласным решением судей Джамейна Ортиса. Хэйни в последнем поединке по итогам 12-ти раундов оказался сильнее Джорджа Камбососа.