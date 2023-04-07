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    Чимаев уверен в легкой победе в бою с Перейрой

    Бокс/ММА ММА UFC
    Третий номер рейтинга полусреднего дивизиона UFC Хамзат Чимаев в своих соцсетях сообщил, что легко сумеет одолеть чемпиона среднего веса Алекса Перейру в очном поединке.

    Хамзат Чимаев
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    Хамзат Чимаев

    «Алекс, не переживай так сильно. Наш бой долго не продлится. Это будет очень легкая победа. Я тебе это гарантирую. До скорой встречи в клетке»

    После предыдущего успеха в бою с Кевином Холлэндом швед объявил о своем переходе в средний дивизион. Глава UFC сообщил, что Хамзат в первом бою в весе до 83,9 кг получит соперника из топ-3.

    Алекс Перейра на предстоящем турнире в Майами 9 апреля проведет первую защиту пояса против новозеландца Исраэля Адесаньи. Их бой станет главным событием ивента.

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