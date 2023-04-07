Чимаев уверен в легкой победе в бою с Перейрой

Хамзат Чимаев Фото: globallookpress.com
«Алекс, не переживай так сильно. Наш бой долго не продлится. Это будет очень легкая победа. Я тебе это гарантирую. До скорой встречи в клетке»
После предыдущего успеха в бою с Кевином Холлэндом швед объявил о своем переходе в средний дивизион. Глава UFC сообщил, что Хамзат в первом бою в весе до 83,9 кг получит соперника из топ-3.
Алекс Перейра на предстоящем турнире в Майами 9 апреля проведет первую защиту пояса против новозеландца Исраэля Адесаньи. Их бой станет главным событием ивента.