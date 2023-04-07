Чимаев уверен в легкой победе в бою с Перейрой

Третий номер рейтинга полусреднего дивизиона UFCв своих соцсетях сообщил, что легко сумеет одолеть чемпиона среднего весав очном поединке.

«Алекс, не переживай так сильно. Наш бой долго не продлится. Это будет очень легкая победа. Я тебе это гарантирую. До скорой встречи в клетке»

После предыдущего успеха в бою с Кевином Холлэндом швед объявил о своем переходе в средний дивизион. Глава UFC сообщил, что Хамзат в первом бою в весе до 83,9 кг получит соперника из топ-3.

Алекс Перейра на предстоящем турнире в Майами 9 апреля проведет первую защиту пояса против новозеландца Исраэля Адесаньи. Их бой станет главным событием ивента.