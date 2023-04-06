Вадим Немков рассказал, что отказался от контракта с UFC

Действующий обладатель чемпионского пояса Bellator в полутяжелой весовой категории рассказал , что отказался от контракта с UFC.

«Мне поступало предложение от UFC. Однако в контракте было меньшее, на что я рассчитывал. Я поговорил с командой и Федором Емельяненко. Мы приняли решение остаться в Bellator»

В предыдущем своем поединке Вадим защитил чемпионский пояс во встрече с Кори Андерсоном. Их бой продлился все 5 раундов, а россиянин одержал победу единогласным решением судей.

Всего в активе Немкова 16 выигранных поединков и 2 поражения. Его следующим соперником должен стать экс-претендент на титул чемпиона UFC в среднем весе Йоэль Ромеро.