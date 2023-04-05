Даниэль Кормье: Макгрегор помог Нурмагомедову и Порье стать звездными бойцами

Конор Макгрегор Фото: globallookpress.com
«Каждый, кто дерется с Конором и побеждает его, получает небывалую популярность. Макгрегор помог Хабибу Нурмагомедову и Дастину Порье стать по-настоящему звездными бойцами»
В 2018-м Макгрегор в рамках титульного противостояния за чемпионский пояс UFC в легком весе уступил Хабибу Нурмагомедову удушающим приемом в четвертом раунде.
С Порье ирландец встречался трижды в своей карьере. В первом поединке Конор удосрочил Дастина, но в реванше уступил ему нокаутом во втором раунде. В третьей встрече Макгрегор получил травму и победу отдали Порье.