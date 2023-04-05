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    Даниэль Кормье: Макгрегор помог Нурмагомедову и Порье стать звездными бойцами

    Бокс/ММА ММА UFC Сборная России
    Спортивный комментатор UFC и экс-чемпион промоушена Даниэль Кормье рассказал, что думает об ирландском бойце Коноре Макгрегоре.

    Конор Макгрегор
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    Конор Макгрегор

    «Каждый, кто дерется с Конором и побеждает его, получает небывалую популярность. Макгрегор помог Хабибу Нурмагомедову и Дастину Порье стать по-настоящему звездными бойцами»

    В 2018-м Макгрегор в рамках титульного противостояния за чемпионский пояс UFC в легком весе уступил Хабибу Нурмагомедову удушающим приемом в четвертом раунде.

    С Порье ирландец встречался трижды в своей карьере. В первом поединке Конор удосрочил Дастина, но в реванше уступил ему нокаутом во втором раунде. В третьей встрече Макгрегор получил травму и победу отдали Порье.

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