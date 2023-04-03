ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Неймар и Лионель Месси«ПСЖ» пора менять вектор развития. Нынешний путь — в никуда
  • 15:08
    • Влут приговорен к 2.5 годам тюрьмы за ДПТ в Нидерландах
    Все новости спорта

    Тони Беллью: Я ждал от Джошуа нокаута в бою с Франклином

    Бокс/ММА Бокс WBO WBA IBF Энтони Джошуа
    Бывший профессиональный британский боксер Тони Беллью поделился впечатлениями о прошедшем поединке с участием его соотечественника Энтони Джошуа и американца Джермейна Франклина.

    Энтони Джошуа
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Энтони Джошуа

    «В этом поединке я ждал от Джошуа нокаута, но его так и не случилось. Впрочем, Энтони очень быстро двигался в ринге. Думаю, что он за пару месяцев спрогрессирует еще сильнее. Это только начало»

    В ночь с 1 на 2 апреля состоялся поединок в тяжелом весе на боксерском турнире в Великобритании с участием Джошуа и Франклина.

    Их бой продлился все 12 раундов, а победу единогласным решением судей одержал Энтони. Для американца это поражение стало вторым в профессиональной карьере.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Во втором матче в Казани «Авангард» выровняет ситуацию
  • «Ак Барс» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 2.29
    •
  • Голевое шоу на «Гудисон Парк»?
  • «Эвертон» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Покончит ли «Челси» с надеждами «Ливерпуля» на ЛЧ?
  • «Челси» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.17
  • Экспресс дня 3 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Ак Барс — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Эвертон — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Челси — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Ювентус — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Питтсбург
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Урал — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА
    БоксММАВся лента
    Баскетбол Прочие Игры