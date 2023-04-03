Тони Беллью: Я ждал от Джошуа нокаута в бою с Франклином

Бывший профессиональный британский боксер поделился впечатлениями о прошедшем поединке с участием его соотечественникаи американца

«В этом поединке я ждал от Джошуа нокаута, но его так и не случилось. Впрочем, Энтони очень быстро двигался в ринге. Думаю, что он за пару месяцев спрогрессирует еще сильнее. Это только начало»

В ночь с 1 на 2 апреля состоялся поединок в тяжелом весе на боксерском турнире в Великобритании с участием Джошуа и Франклина.

Их бой продлился все 12 раундов, а победу единогласным решением судей одержал Энтони. Для американца это поражение стало вторым в профессиональной карьере.