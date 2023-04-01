Сехудо считает, что Адесанья выиграет у Перейры только за счет борьбы

Бывший чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем дивизионах рассказал , за счет чегосумеет одолеть

«У Адесаньи очень посредственная борьба. Но только за счет нее он сможет победить Алекса. Исраэль уже трижды проиграл ему в стойке. Думаю, что пришло время сменить тактику и попробовать показать себя в партере»

Предыдущий поединок Адесаньи и Перейры состоялся на UFC 282. Тогда победу техническим нокаутом в пятом раунде одержал бразилец.

Перейра стал первым бойцом, кто сумел нанести поражение Адесанье в среднем весе. Также Алекс отобрал у новозеландца пояс чемпиона UFC в дивизионе до 83,9 кг.