Сехудо считает, что Адесанья выиграет у Перейры только за счет борьбы

Исраэль Адесанья Фото: globallookpress.com
«У Адесаньи очень посредственная борьба. Но только за счет нее он сможет победить Алекса. Исраэль уже трижды проиграл ему в стойке. Думаю, что пришло время сменить тактику и попробовать показать себя в партере»
Предыдущий поединок Адесаньи и Перейры состоялся на UFC 282. Тогда победу техническим нокаутом в пятом раунде одержал бразилец.
Перейра стал первым бойцом, кто сумел нанести поражение Адесанье в среднем весе. Также Алекс отобрал у новозеландца пояс чемпиона UFC в дивизионе до 83,9 кг.