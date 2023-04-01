ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Энцо Фернандес«Челси» — «Астон Вилла». Онлайн
  • 16:32
    • «Ман Сити» одержал крупную победу над «Ливерпулем»
  • 19:45
    • «Ак Барс» обыграл «Авангард» в первом матче финала Восточной конференции
  • 18:59
    • «Арсенал» на своем поле справился с «Лидсом»
  • 18:38
    • «Спартак» не смог одолеть «Ахмат»
  • 16:24
    • «Сочи» в меньшинстве победил «Динамо»
    Все новости спорта

    Сехудо считает, что Адесанья выиграет у Перейры только за счет борьбы

    Бокс/ММА ММА UFC
    Бывший чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем дивизионах Генри Сехудо рассказал, за счет чего Исраэль Адесанья сумеет одолеть Алекса Перейру.

    Исраэль Адесанья
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Исраэль Адесанья

    «У Адесаньи очень посредственная борьба. Но только за счет нее он сможет победить Алекса. Исраэль уже трижды проиграл ему в стойке. Думаю, что пришло время сменить тактику и попробовать показать себя в партере»

    Предыдущий поединок Адесаньи и Перейры состоялся на UFC 282. Тогда победу техническим нокаутом в пятом раунде одержал бразилец.

    Перейра стал первым бойцом, кто сумел нанести поражение Адесанье в среднем весе. Также Алекс отобрал у новозеландца пояс чемпиона UFC в дивизионе до 83,9 кг.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Каталонцы не заметят аутсайдера
  • «Эльче» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • Как долго Франклин продержится с бою с экс-чемпионом мира?
  • Джошуа — Франклин. Прогноз и ставки
  • 1.46
    •
  • Победит ли «Наполи» «Милан»?
  • «Наполи» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.91
  • Экспресс дня 1 апреля
  • Сегодня в 19:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Эльче — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.46
  • Прогноз на матч Джошуа — Франклин
  • Бокс
  • Завтра в 02:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Наполи — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.99
  • Прогноз на матч Синнер — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 20:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Рыбакина — Квитова
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Питтсбург — Филадельфия
  • Хоккей
  • Послезавтра в 01:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч ПСЖ — Лион
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА
    БоксММАВся лента
    Баскетбол Прочие Игры