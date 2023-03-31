Деонтей Уайлдер сообщил о желании подраться с Александром Усиком

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом дивизионе по версии WBCвновь вызвал на очный поединок украинца

«Своим следующим соперником я хотел бы видеть Усика. Он является чемпионом, а у меня есть желание отобрать его пояса. Впрочем, Усик не единственный вариант. Прямо сейчас у меня есть и другие интересные предложения. Без громкого поединка точно не останусь»

Напомним, что в своем предыдущем бою Деонтей Уайлдер одержал досрочную победу нокаутом в первом раунде над Робертом Хелениусом.

Усик в августе 2022-го раздельным решением судей одолел Энтони Джошуа в матч-реванше. 29 апреля текущего года Александр должен был драться с Тайсоном Фьюри, но их бой отменился.