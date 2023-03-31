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    Деонтей Уайлдер сообщил о желании подраться с Александром Усиком

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Тайсон Фьюри Энтони Джошуа Роберт Хелениус
    Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом дивизионе по версии WBC Деонтей Уайлдер вновь вызвал на очный поединок украинца Александра Усика.

    Деонтей Уайлдер
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    Деонтей Уайлдер

    «Своим следующим соперником я хотел бы видеть Усика. Он является чемпионом, а у меня есть желание отобрать его пояса. Впрочем, Усик не единственный вариант. Прямо сейчас у меня есть и другие интересные предложения. Без громкого поединка точно не останусь»

    Напомним, что в своем предыдущем бою Деонтей Уайлдер одержал досрочную победу нокаутом в первом раунде над Робертом Хелениусом.

    Усик в августе 2022-го раздельным решением судей одолел Энтони Джошуа в матч-реванше. 29 апреля текущего года Александр должен был драться с Тайсоном Фьюри, но их бой отменился.

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