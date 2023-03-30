Шевченко согласна провести реванш с Грассо в Мексике

Первый номер рейтинга женского наилегчайшего дивизиона UFC сообщила , что готов провести ответный поединок противна ее родине, в Мексике.

«Место реванша для меня не имеет значение. Я не в том положении, чтобы отказываться. Я согласна драться с Грассо в Мексике. Да и заставить местных болельщиков умолкнуть для меня всегда приятно»

Валентина в своем последнем поединке на турнире UFC 285 уступила Алексе Грассо удушающим приемом в четвертом раунде. Таким образом, «Пуля» потеряла чемпионский пояс в женском наилегчайшем весе.

Ранее Шевченко провела 7 успешных защит титула кряду. Валентина завоевала пояс в декабре 2018-го после победы над Йоаной Енджейчик судейским решением.