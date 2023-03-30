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    Шевченко согласна провести реванш с Грассо в Мексике

    Бокс/ММА ММА UFC
    Первый номер рейтинга женского наилегчайшего дивизиона UFC Валентина Шевченко сообщила, что готов провести ответный поединок против Алексы Грассо на ее родине, в Мексике.

    Валентина Шевченко
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    Валентина Шевченко

    «Место реванша для меня не имеет значение. Я не в том положении, чтобы отказываться. Я согласна драться с Грассо в Мексике. Да и заставить местных болельщиков умолкнуть для меня всегда приятно»

    Валентина в своем последнем поединке на турнире UFC 285 уступила Алексе Грассо удушающим приемом в четвертом раунде. Таким образом, «Пуля» потеряла чемпионский пояс в женском наилегчайшем весе.

    Ранее Шевченко провела 7 успешных защит титула кряду. Валентина завоевала пояс в декабре 2018-го после победы над Йоаной Енджейчик судейским решением.

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