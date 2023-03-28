Хорхе Масвидаль: Чимаев еще никого не побил в среднем вес, он не достоин титульника

Хамзат Чимаев Фото: globallookpress.com
«Кто вообще такой этот Чимаев? Почему он требует бой с Перейрой? Алекс чемпион, а Чимаев не провел в среднем весе ни одного поединка. Он еще никого не побил из топ-15 и поэтому не заслуживает драться за пояс»
Хамзат накануне сообщил о своем переходе в средний вес. Пока что шведский боец числится в качестве третьего номера рейтинга в дивизионе до 77,1 кг.
В своем последнем поединке «Борз» в первом раунде сумел одолеть сабмишном Кевина Холлэнда. Всего в активе Чимаева 12 побед и ни одного поражения в профессиональной карьере.