Хорхе Масвидаль: Чимаев еще никого не побил в среднем вес, он не достоин титульника

Бывший претендент на титул UFC в полусредней весовой категории считает , чтоне заслуживает титульного поединка в дивизионе до 83,9 кг.

«Кто вообще такой этот Чимаев? Почему он требует бой с Перейрой? Алекс чемпион, а Чимаев не провел в среднем весе ни одного поединка. Он еще никого не побил из топ-15 и поэтому не заслуживает драться за пояс»

Хамзат накануне сообщил о своем переходе в средний вес. Пока что шведский боец числится в качестве третьего номера рейтинга в дивизионе до 77,1 кг.

В своем последнем поединке «Борз» в первом раунде сумел одолеть сабмишном Кевина Холлэнда. Всего в активе Чимаева 12 побед и ни одного поражения в профессиональной карьере.