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    Сэндхаген вызвал на бой Двалишвили после победы над Верой

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    Экс-претендент на титул временного чемпиона UFC Кори Сэндхаген рассказал, с кем хочет провести свой следующий поединок.

    Кори Сэндхаген
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    Кори Сэндхаген

    «Я понимаю, что Двалишвили первый номер рейтинга и поэтому не буду сейчас просить титульник. Но мне хотелось бы оказаться еще выше. Он просто монстр, однако я хочу биться именно с ним. Мераб, если ты голоден, то давай устроим очный поединок»

    Напомним, что на прошедшем турнире в Сан-Антонио Кори Сэндхаген в формате пятираундового поединка одержал победу раздельным решением судей над Марлоном Верой.

    Таким образом, американец должен сместить «Чито» с третьей строчки рейтинга в легчайшем дивизионе. Лидером весовой категории до 61 кг является Мераб Двалишвили, недавно одолевший Петра Яна.

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