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    Коста хочет подраться с Чимаевым сразу же после продления контракта с UFC

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    Бывший претендент на титул в среднем весе UFC Пауло Коста в очередной раз высказался о желании подраться со шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.

    Пауло Коста
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    Пауло Коста

    «Я продолжаю вести переговоры о продлении контракта с UFC. Мы пришли к устному соглашению и мне предлагают поединки против Чимаева и Стрикленда. Конечно, бой с Хамзатом стоит для меня приоритетной целью. В первую очередь хочу драться именно с ним»

    На данный момент Пауло занимает пятую строчку в рейтинге дивизиона до 83,9 кг. В своем последнем бою бразилец единогласным решением одолел экс-чемпиона Люка Рокхолда.

    Накануне Дана Уайт сообщил, что Чимаев поднимается в средний дивизион. Глава UFC обещал устроить Хамзату поединок против бойца из топ-3 в данной весовой.

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