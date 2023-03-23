Коста хочет подраться с Чимаевым сразу же после продления контракта с UFC

Бывший претендент на титул в среднем весе UFCв очередной раз высказался о желании подраться со шведским бойцом чеченского происхождения

«Я продолжаю вести переговоры о продлении контракта с UFC. Мы пришли к устному соглашению и мне предлагают поединки против Чимаева и Стрикленда. Конечно, бой с Хамзатом стоит для меня приоритетной целью. В первую очередь хочу драться именно с ним»

На данный момент Пауло занимает пятую строчку в рейтинге дивизиона до 83,9 кг. В своем последнем бою бразилец единогласным решением одолел экс-чемпиона Люка Рокхолда.

Накануне Дана Уайт сообщил, что Чимаев поднимается в средний дивизион. Глава UFC обещал устроить Хамзату поединок против бойца из топ-3 в данной весовой.