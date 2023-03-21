Ковингтон назвал бой Джонса и Гана постановочным

Следующий претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе сомневается в подлинности результата поединкапротив

«Мне кажется, что брат Джонса заплатил Сирилу хорошие деньги, чтобы тот проиграл. Ган в бою с Джоном выглядел невероятно напуганным. Все было похоже на постанову и намеренный слив поединка»

На турнире UFC 285 Джон Джонс завоевал титул чемпиона промоушена в тяжелом весе, одолев удушающим приемом Сирила Гана в стартовой пятиминутке.

Для «Костяного» это был первый поединок после трехлетнего простоя. Джонс — восьмой боец в истории UFC, кому удалость стать чемпионом в двух дивизионах.