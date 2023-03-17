Рафаэль Физиев: Гейджи заслуживает звания самого зрелищного бойца

Рафаэль Физиев Фото: globallookpress.com
«Я согласен с тем, что Джастин заслуживает звания самого зрелищного бойца. Надеюсь, что Гейджи будет в лучшей форме в нашем бою. Я выйду на этот поединок устраивать настоящее шоу»
На данный момент Рафаэль занимает шестую строчку в рейтинге легкого дивизиона UFC. К своему очередному поединку «Атаман» подходит на серии из шести выигранных боев кряду.
Гейджи сейчас идет третьим в рейтинге весовой категории до 70,3 кг. В предыдущей встрече Джастин проиграл в первом раунде удушающим приемом Чарльзу Оливейре.