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    Рафаэль Физиев: Гейджи заслуживает звания самого зрелищного бойца

    Бокс/ММА ММА UFC
    Топовый легковес UFC Рафаэль Физиев рассказал, что думает про своего предстоящего соперника Джастина Гейджи, являющегося бывшим временным чемпионом.

    Рафаэль Физиев
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    Рафаэль Физиев

    «Я согласен с тем, что Джастин заслуживает звания самого зрелищного бойца. Надеюсь, что Гейджи будет в лучшей форме в нашем бою. Я выйду на этот поединок устраивать настоящее шоу»

    На данный момент Рафаэль занимает шестую строчку в рейтинге легкого дивизиона UFC. К своему очередному поединку «Атаман» подходит на серии из шести выигранных боев кряду.

    Гейджи сейчас идет третьим в рейтинге весовой категории до 70,3 кг. В предыдущей встрече Джастин проиграл в первом раунде удушающим приемом Чарльзу Оливейре.

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